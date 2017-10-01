У Мукачеві чоловік залишив безпорадну співмешканку у нелюдських умовах. ФОТО

У Мукачеві чоловік залишив безпорадну співмешканку у нелюдських умовах. ФОТО

12:00 01.10.2017
  • У Мукачеві чоловік залишив безпорадну співмешканку у нелюдських умовах. ФОТО
  • У Мукачеві чоловік залишив безпорадну співмешканку у нелюдських умовах. ФОТО
  • У Мукачеві чоловік залишив безпорадну співмешканку у нелюдських умовах. ФОТО

На гарячу лінію «102» зателефонувала жінка й повідомила, що її сусідка знаходиться в небезпечних для життя умовах.

Жахлива подія сталась на вулиці Окружній у Мукачеві, де, прибувши на виклик, патрульні з’ясували що потерпіла перебуває у безпорадному стані через параліч, а її співмешканець не виконує покладених на нього обов’язків опікуна, оскільки у квартирі антисанітарія, відсутній чистий одяг та їжа.

Зважаючи на стан жінки, патрульні викликали карету швидкої допомоги та повідомили слідчих, оскільки її співмешканцеві загрожує кримінальна відповідальність згідно зі статтею 135 ККУ (залишення в небезпеці).

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Ужгорода та Мукачева

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