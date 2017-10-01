На Хмельниччині затримано рецидивіста за напад з ножем на продавчиню. ФОТО

До Дунаєвецького відділу поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на продавчиню продуктового магазину в селі Дем’янківці.

Жінка повідомила, що у крамницю забіг молодик і, схопивши з прилавку ніж, почав погрожувати і відібрав у неї тисячу гривень.

Потерпіла впізнала нападника, оскільки він раніше вже приходив у магазин за покупками.



Буквально за півгодини поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 32-річний уродженець Кіровоградської області. У Дем’янківцях він працював на місцевому підприємстві і винаймав житло. Як виявилось, чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство, розбійний напад та інші злочини.



Викрадені гроші та знаряддя вчинення злочину правоохоронці вилучили.



Слідчі з’ясовують усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

