На Закарпатті у чоловіка вилучили оригінальний саморобний пістолет. ФОТО

Близько 20:30, до Берегівського відділу поліції надійшло повідомлення, що на автозаправній станції по вулиці Мужайській перебуває двоє підозрілих чоловіків, у одного з яких є зброя.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з`ясували, що 47-річний мешканець села Бадалово Берегівського району має при собі саморобний пістолет патрони до нього, у кількості 7 шт. З його слів, зброю та набої він знайшов на сміттєзвалищі по вулиці Краснодонців у обласному центрі.

Зброю поліцейські вилучили і направили для дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУНП в Закарпатській області.

За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Тривають досудові перевірки.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області