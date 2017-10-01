На Закарпатті у чоловіка вилучили оригінальний саморобний пістолет. ФОТО

На Закарпатті у чоловіка вилучили оригінальний саморобний пістолет. ФОТО

00:00 01.10.2017
  • На Закарпатті у чоловіка вилучили оригінальний саморобний пістолет. ФОТО
  • На Закарпатті у чоловіка вилучили оригінальний саморобний пістолет. ФОТО

Близько 20:30, до Берегівського відділу поліції надійшло повідомлення, що на автозаправній станції по вулиці Мужайській перебуває двоє підозрілих чоловіків,  у одного з яких є зброя.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з`ясували, що  47-річний мешканець  села Бадалово Берегівського району має  при собі саморобний пістолет патрони до нього, у кількості 7 шт. З його слів, зброю та набої він знайшов на сміттєзвалищі по вулиці Краснодонців у обласному центрі.

Зброю поліцейські вилучили і направили для дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУНП в Закарпатській області.

За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або  вибуховими речовинами).

Тривають досудові перевірки.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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