На Прикарпатті нелюд безжально забив на смерть власну матір. ФОТО

На Прикарпатті нелюд безжально забив на смерть власну матір. ФОТО

08:01 02.10.2017
  • На Прикарпатті нелюд безжально забив на смерть власну матір. ФОТО
  • На Прикарпатті нелюд безжально забив на смерть власну матір. ФОТО
  • На Прикарпатті нелюд безжально забив на смерть власну матір. ФОТО

Поліцейські Калуського відділу поліції затримали 54-річного чоловіка, місцевого мешканця, який під час сімейної сварки спричинив тяжкі тілесні ушкодження своїй 75-річній матері, які стали фатальними.

На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що того дня між сином та матір'ю виник словесний конфлікт на побутовому грунті, який переріс у бійку. Підозрюваний наніс численні удари руками та ногами потерпілій по голові та тілу, спричинивши їй тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток спинки носа, множинних синців та ссадин в ділянці голови та тіла, закритої черепно-мозкової травми, внаслідок потерпіла померла на місці події.

Підозрюваного у злочині затримано в порядку ст.208 КПК України. Йому оголошено підозру у скоєнні вказаного злочину та вирішується питання про обрання судом міри запобіжного заходу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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