Троє загиблих та троє поранених - наслідки страшної ДТП на Хмельниччині. ФОТО

Вночі на межі Кам‘янець-Подільського та Дунаєвецького районів Хмельницької області сталась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, у якій троє людей загинуло та ще троє травмувалися. Серед травмованих — водії обох транспортних засобів.

Слідчі слідчого відділу Кам‘янець-Подільського ВП та слідчі Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області разом з експертами-криміналістами до ранку оглядали місце події та опитували свідків, щоб зібрати докази і максимально точно встановити причини ДТП.

За попередніми даними, 30-річний водій «Шевроле Авео», здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з «Тойотою Супра» під керуванням 39-річного жителя Дунаєвецького району.

В результаті аварії двоє пасажирів «Шевроле», жінка 1964 р.н. та юнак 2000 р.н., а також один пасажир «Тойоти», чоловік 1986 р.н., загинули на місці події.

Наразі водія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, уже затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він перебуває під вартою у лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області