У Полтаві грабіжник під час затримання проковтнув відібрані прикраси. ФОТО

Ввечері поліцейські отримали орієнтування про те, що невідомий чоловік в під’їздів одного з будинків по вулиці Шевченка із застосуванням ножа напав на жінку та забрав у неї три золоті каблучки.

Під час патрулювання території міста правоохоронці побачили, як схожий на підозрюваного зайшов до одного із ломбардів. Коли поліцейські зайшли слідом, чоловік почав одна за одною класти до рота каблучки та їх ковтати. Одну з каблучок поліцейські встигли забрати з рук зловмисника, а дві інші прийшлось згодом вилучати за допомогою медиків.

«Завдяки налагодженій взаємодії між слідчо-оперативними групами відділення поліції та патрульними поліцейськими, протягом однієї ночі нам вдалось по «гарячим слідам» розкрити два тяжкі злочини, які були скоєні на території Київського району міста Полтава, - розповів начальник відділення поліції № 1 міста Полтава Сергій Махно. – Поліцейські затримали розбійника, який із застосуванням ножа напав на жінку, а згодом ще одного зловмисника, який також напав на іншу жінку та із застосуванням сили відібрав у неї сумку з особистими речами».

Затриманим за підозрою у скоєнні розбійного нападу виявився раніше неодноразово судимий 28-річний полтавець, а у скоєнні грабежу – 27-річний полтавець, який скоїв злочин вперше.

Слідчими відділення поліції № 1 міста Полтава за даними фактами розпочаті кримінальні провадження відповідно за частиною 1 статті 187 (розбій) та частиною 2 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області