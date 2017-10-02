У Запоріжжі затримано буяна, який стріляв у поліцейських. ФОТО

Минулих вихідних, приблизно о 22:50 годині, патрульні в радіоефірі отримали інформацію про те, що екіпаж потребує допомоги, йому надійшов виклик на вулицю Чарівну про сімейну сварку, а саме син посварився з матір’ю.

Прибувши на місце патрульні одразу піднялись по сходах нагору, вже на 6 поверсі інспектори помітили чоловіка, який тримав в руках предмет схожий на гвинтівку.

Патрульні вирішили поспілкуватись з ним, але чоловік на контакт не йшов, продовжував погрожувати співробітникам поліції, що застрелить їх. Після чого зробив декілька пострілів в бік патрульних.

Згодом патрульні ще раз спробувавши вийти на контакт з громадянином який стріляв, але чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння і далі продовжував висловлюватись нецензурними словами та відмовився співпрацювати.

Надалі патрульні зв’язались з черговим Шевченківського відділку поліції та попросили, щоб на місце доставили протиударний щит. На місце прибула оперативна група, яка і доставила щит. Патрульні одразу вирішили затримати нападника.

Охоронці порядку піднялись по сходах прикриваючись щитом, дочекались моменту коли, громадянин помітить їх і почне перезаряджати зброю. В цей самий момент, інспектори прикрившись щитом, підбігли до громадянина, що стояв зі зброєю в руках і згідно ЗУ «Про національну поліцію», вибили щитом зброю з його рук і одразу надягли на нього кайданки.

Затриманий виявився 32-річним місцевим мешканцем. Надавати будь-які пояснення чоловік відмовився.

Надалі до патрульних вийшла заявниця, і повідомила, що являється матір'ю нападника. Жінка зазначила, що такі випадки повторюються не одноразово і він погрожує і їй.

Слідчі які прибули на місце в присутності свідків вилучили в нападника гвинтівку, ніж, пістолети та набої. Затриманого після освідчування на стан алкогольного сп’яніння доставили до відділку поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя