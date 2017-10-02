На Харківщині затримано чоловіка, який порізав двох молодиків. ФОТО

У скоєнні злочину працівники кримінальної поліції Краснокутського відділення поліції викрили 49-річного жителя села Олексіївк

Вчора до Валківської лікарні з ножовими пораненнями звернулись 20-річний мешканець смт. Коломак та 30-річний мешканець села Олексіївка.

Зі слів постраждалих, травми вони отримали біля місцевого клубу від невідомого.

В ході проведення оперативно-розшукових дій правоохоронці встановили, що між 49-річним чоловіком та двома молодиками біля клубу раптово виникла суперечка.

В результаті зловмисник наніс двом хлопцям ножові поранення.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Речові докази вилучені.

Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області