На Харківщині затримано чоловіка, який порізав двох молодиків. ФОТО
На Харківщині затримано чоловіка, який порізав двох молодиків. ФОТО
У скоєнні злочину працівники кримінальної поліції Краснокутського відділення поліції викрили 49-річного жителя села Олексіївк
Вчора до Валківської лікарні з ножовими пораненнями звернулись 20-річний мешканець смт. Коломак та 30-річний мешканець села Олексіївка.
Зі слів постраждалих, травми вони отримали біля місцевого клубу від невідомого.
В ході проведення оперативно-розшукових дій правоохоронці встановили, що між 49-річним чоловіком та двома молодиками біля клубу раптово виникла суперечка.
В результаті зловмисник наніс двом хлопцям ножові поранення.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Речові докази вилучені.
Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області