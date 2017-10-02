У Харкові під час тарану вантажівки та легковика загинув один із водіїв. ФОТО
У Харкові під час тарану вантажівки та легковика загинув один із водіїв. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 07:30 на окружній дорозі на вулиці Леся Сердюка.
До Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на окружній дорозі у Липецькому напрямку сталося ДТП за участі трьох автомобілів - «МАN», «Chevrolet» та «Mercedes».
Попередньо встановлено, що фура рухалась зі сторони П’ятихаток, а автомобіль «Chevrolet» рухався на зелене світло світлофора зі сторони вулиці Леся Сердюка. Автівка «МАN» врізалася в бік іномарки, від удару «Chevrolet» відкинуло в автомобіль «Mercedes».
В результаті аварії 40-річний водій автомобіля «Chevrolet» помер на місті. Інші учасники ДТП не постраждали.
Зараз інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку Київського відділу поліції. Обставини події встановлюються.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області