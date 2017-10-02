Смертельна ДТП за участі неповнолітього за кермом сталась на Прикарпатті. ФОТО

Внаслідок аварії, яка трапилася близько 01 год. ночі між селами Слобідка та Войнилів на Калущині, загинув 20-річний скутерист.

Як наразі встановлено, автомобілем, який наїхав на двоколісний транспортний засіб, керував 15-річний хлопець, до того ж напідпитку.

Як з'ясували поліцейські, прибувши на місце ДТП, неповнолітній мешканець Калуша не впорався з керуванням батьковим автомобілем «Ауді А6». Підліток не зміг уникнути наїзду на скутер, яким йому назустріч рухався 20-річний житель Войнилова.

Після зіткнення розтрощений скутер відкинуло у кущі біля дороги. Його водій зазнав смертельних тілесних ушкоджень і помер на місці події. Під час з'ясування обставин ДТП виявилося, що юний калушанин, який потайки від батьків сів за кермо автомобіля, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Працівники поліції встановлюють усі подробиці нічної автопригоди, у результаті якої загинула молода людина.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області