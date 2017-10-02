Смертельна ДТП за участі неповнолітього за кермом сталась на Прикарпатті. ФОТО
Смертельна ДТП за участі неповнолітього за кермом сталась на Прикарпатті. ФОТО
Внаслідок аварії, яка трапилася близько 01 год. ночі між селами Слобідка та Войнилів на Калущині, загинув 20-річний скутерист.
Як наразі встановлено, автомобілем, який наїхав на двоколісний транспортний засіб, керував 15-річний хлопець, до того ж напідпитку.
Як з'ясували поліцейські, прибувши на місце ДТП, неповнолітній мешканець Калуша не впорався з керуванням батьковим автомобілем «Ауді А6». Підліток не зміг уникнути наїзду на скутер, яким йому назустріч рухався 20-річний житель Войнилова.
Після зіткнення розтрощений скутер відкинуло у кущі біля дороги. Його водій зазнав смертельних тілесних ушкоджень і помер на місці події. Під час з'ясування обставин ДТП виявилося, що юний калушанин, який потайки від батьків сів за кермо автомобіля, перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Працівники поліції встановлюють усі подробиці нічної автопригоди, у результаті якої загинула молода людина.
За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області