У Чернівцях чоловік вступився за жінку та відповідатиме за вбивство. ФОТО

У Чернівцях чоловік вступився за жінку та відповідатиме за вбивство. ФОТО

За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, працівники поліції відкрили кримінальне провадження. Тепер підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років

Під ранок до поліції надійшло повідомлення про мертвого чоловіка в під’їзді одного з чернівецьких будинків.

Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції встановила особу померлого – 41-річного раніше судимого місцевого жителя. Під час огляду тіла було виявлено рани і садни голови та тулуба. Судово-медична експертиза підтвердила, що чоловік помер внаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень.

В ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили обставини смерті чоловіка. Як з’ясувалося, тієї ночі 26-річний місцевий житель побачив, як потерпілий ображає свою знайому. Намагаючись зупинити кривдника, перехожий зробив йому зауваження. Між чоловіками виникла суперечка, яка переросла в бійку. Відгамселивши свого супротивника, «захисник» втік з місця злочину.

Працівники поліції знайшли та затримали нападника. Чоловікові оголошено підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області