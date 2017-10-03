На Хмельниччині вантажівка переїхала літню людину. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась на хуторі поблизу села Чорна Старокостянтинівського району.

Попередньо встановлено, що 41-річний житель села Чорна на автомобілі «ЗІЛ» під час з’їзду у провулок не врахував дорожньої обстановки та швидкості руху і наїхав на 76-річного жителя хутора, який від отриманих травм помер на місці.



Наразі слідчі разом з експертами з’ясовують обставини, за яких було скоєно наїзд.

Призначено ряд експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

