На Хмельниччині вантажівка переїхала літню людину. ФОТО
На Хмельниччині вантажівка переїхала літню людину. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталась на хуторі поблизу села Чорна Старокостянтинівського району.
Попередньо встановлено, що 41-річний житель села Чорна на автомобілі «ЗІЛ» під час з’їзду у провулок не врахував дорожньої обстановки та швидкості руху і наїхав на 76-річного жителя хутора, який від отриманих травм помер на місці.
Наразі слідчі разом з експертами з’ясовують обставини, за яких було скоєно наїзд.
Призначено ряд експертиз.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області