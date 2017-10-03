На Волині "Мерседес" перетворився на ніщо після ДТП, є поранені. ФОТО

Напередодні ввечері , о 22:26, до Турійського відділу поліції надійшло повідомлення про те , що в селі Миляновичі на перехресті траси "Ковель-Ягодин" та дороги на с. Миляновичі автомобіль «Mersedes» зіткнувся з вантажівкою.

Внаслідок автопригоди водія «Mersedes» госпіталізували. Водій вантажівки не постраждав.



Під час виїзду на місце події слідчо-оперативної групи поліцейські встановили, що близько 22:20 поблизу повороту на с. Миляновичі Турійського району 31-річна ковельчанка, керуючи автомобілем марки «Mersedes», рухаючись по дорозі «Ковель-Ягодин» в напрямку м. Ковель, ймовірно, виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з вантажівкою «Renault Magnum» під керуванням жителя Луцького р-ну.

Внаслідок автопригоди ковельчанка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в реанімацію Ковельської ЦРЛ. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, доставлені в Турійське відділення поліції. Водій вантажівки тілесних ушкоджень не отримав.

За цим фактом слідчі Турійського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області