У Хмельницькому двох юних домушників затримали у чужій квартирі. ФОТО

Двоє 19-річних молодиків через вікно проникли у квартиру по вулиці Молодіжній і намагалися викрасти прикраси та інші цінні речі. На місці вчинення злочину їх затримали працівники управління поліції охорони.

Двоє молодиків приїхали у Хмельницький з міста Кузнецовськ Рівненської області. Відпочивали у нічних закладах, а коли гроші скінчилися, вирішили «підзаробити» таким чином. Зловмисники побачили, що у квартирі на першому поверсі по вулиці Молодіжній не горить світло і, відтиснувши вікно, проникли всередину.

Одразу спрацювала сигналізація і вже за кілька хвилин наряд поліції охорони був на місці. Один із крадіїв вистрибнув з квартири через вікно. Там його і затримали. Інший заховався у шафі, що теж не допомогло йому уникнути відповідальності.

Наразі обоє молодиків перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм доведеться відповідати перед законом за ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Затриманих також перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів у інших областях.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області