Внаслідок ДТП на Вінниччині до лікарні потрапила жінка-водій. ФОТО

Внаслідок ДТП на Вінниччині до лікарні потрапила жінка-водій. ФОТО

23:30 03.10.2017
  • Внаслідок ДТП на Вінниччині до лікарні потрапила жінка-водій. ФОТО
  • Внаслідок ДТП на Вінниччині до лікарні потрапила жінка-водій. ФОТО
  • Внаслідок ДТП на Вінниччині до лікарні потрапила жінка-водій. ФОТО
  • Внаслідок ДТП на Вінниччині до лікарні потрапила жінка-водій. ФОТО

На автодорозі Стрій-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка неподалік села Рибаче Літинського району зіткнулися автомобілі «Сканія» та «Фольтсваген Гольф».

У результаті аварії водій легковика госпіталізований до лікарні. 

За попередніми даними слідства, 41-річний водій вантажівки, виконуючи маневр обгону, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Гольф». За кермом легковика, який рухався в попутному напрямку, перебувала 52-річна жителька міста Хмільник.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримала 52-річна жінка та була госпіталізована до Літинської лікарні.

Поліція з’ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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