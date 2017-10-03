Внаслідок ДТП на Вінниччині до лікарні потрапила жінка-водій. ФОТО

На автодорозі Стрій-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка неподалік села Рибаче Літинського району зіткнулися автомобілі «Сканія» та «Фольтсваген Гольф».

У результаті аварії водій легковика госпіталізований до лікарні.



За попередніми даними слідства, 41-річний водій вантажівки, виконуючи маневр обгону, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Гольф». За кермом легковика, який рухався в попутному напрямку, перебувала 52-річна жителька міста Хмільник.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримала 52-річна жінка та була госпіталізована до Літинської лікарні.

Поліція з’ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області