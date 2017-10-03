На Запоріжжі локомотив практично знищив легковик, є поранені. ФОТО
На Запоріжжі локомотив практично знищив легковик, є поранені. ФОТО
О 09:37 в водій автомобіля «Деу Ланос» рухався з села Обільне Мелітопольського району в напрямку автошляху «Харків-Сімферополь». Мешканець Мелітополя 1985 року народження водій автомобіля не виконав вимогу заборонного звукового та світлового сигналу та намагався проїхати через залізничний переїзд без шлагбауму.
В результаті локомотив потягу вдарив автомобіль.
Водій автомобіля з травмами госпіталізований в місцеву лікарню. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
Відкрито кримінальне провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області