На Запоріжжі локомотив практично знищив легковик, є поранені. ФОТО

О 09:37 в водій автомобіля «Деу Ланос» рухався з села Обільне Мелітопольського району в напрямку автошляху «Харків-Сімферополь». Мешканець Мелітополя 1985 року народження водій автомобіля не виконав вимогу заборонного звукового та світлового сигналу та намагався проїхати через залізничний переїзд без шлагбауму.

В результаті локомотив потягу вдарив автомобіль.

Водій автомобіля з травмами госпіталізований в місцеву лікарню. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області