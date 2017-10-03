На Запоріжжі локомотив практично знищив легковик, є поранені. ФОТО

На Запоріжжі локомотив практично знищив легковик, є поранені. ФОТО

10:40 03.10.2017
  • На Запоріжжі локомотив практично знищив легковик, є поранені. ФОТО
  • На Запоріжжі локомотив практично знищив легковик, є поранені. ФОТО

О 09:37 в водій автомобіля «Деу Ланос» рухався з села Обільне Мелітопольського району в напрямку автошляху «Харків-Сімферополь». Мешканець Мелітополя 1985 року народження водій автомобіля не виконав вимогу заборонного звукового та світлового сигналу та намагався проїхати через залізничний переїзд без шлагбауму.

В результаті локомотив потягу вдарив автомобіль.

Водій автомобіля з травмами госпіталізований в місцеву лікарню. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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