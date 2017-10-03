На Рівненщині викрадення автомобіля закінчилось смертельною ДТП. ФОТО

До Радомишльського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про дорожньо-транспортну пригоду у райцентрі, в якій постраждав чоловік.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що неподалік моста через річку автомобіль «Мерседес Бенц» врізався у дерево. Водія на місці пригоди не виявилося. «Швидкою» до реанімаційного відділення було госпіталізовано пасажира авто, 47-річного місцевого жителя. Отримані ним тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям і чоловік згодом помер.



– За номерним знаком транспортного засобу ми встановили його власника, жителя райцентру, і зв’язалися з ним. Однак чоловік зазначив, що його автівка має знаходитися на подвір’ї домоволодіння, - розповів начальник Радомишльського відділення поліції Дмитро Нікурадзе.

Власник «Мерседеса» вказав, що знає постраждалого у ДТП. Це його найманий працівник і, мовляв, з ним разом мав бути ще один, раніше судимий 36-річний житель району.

Названого чоловіка поліцейські розшукали у м. Радомишлі за місцем його тимчасового проживання. На той момент він знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Як було з’ясовано згодом, двоє найманців скористалися відсутністю господаря домоволодіння, в якого працювали, та підкріпилися алкоголем. Після того «орендували» з подвір’я автомобіль і подалися ним до міста. Біля моста водій не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя і врізався у дерево. Потому з місця пригоди втік, залишивши пораненого товариша у понівеченій автівці.

Нині винуватця затримано, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За чинним законодавством чоловікові може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області