У Запоріжжі затримано торгівця зброєю, перелік вилученого вражає. ФОТО

Під час операції «Зброя та вибухівка» поліцейські затримали місцевого мешканця за підозрою у скоєнні злочину у сфері незаконного обігу зброї. У зловмисника вилучили близько 5 000 боєприпасів та 8 одиниць зброї.

«Співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області спільно з спецпризначенцями «КОРД» під час проведення профілактичних заходів, пов’язаних із вилученням з незаконного обігу зброї, вибухівки та боєприпасів затримали мешканця Запоріжжя, який займався придбанням, зберіганням, збутом та носінням вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин на території Запорізької області», - розповів начальник ГУНП в Запорізькій області Олег Золотоноша

Поліцейські під час документування злочинної діяльності та в ході санкціонованих обшуків у зловмисника вилучили:

-автомат АКС-74 калібру 5,45 мм.;

-4 одиниці РПГ-26;

-2 одиниці РПГ-18;

-40 одиниць ВОГ-25;

-17 гранат РГД-5;

-13 гранат Ф-1;

-21 одиницю УЗГМ-2;

-2 гранати РГО;

-гранату РГН;

-тротилову шашку вагою 600 гр.;

-644 набої калібру 7,62 мм. до АК;

-3640 набоїв калібру 7,62 мм. ЛПС (до СВД);

-277 набоїв калібру 5,45 мм. до АК;

-кулемет ПКТ калібру 7,62 мм.;

-кулеметну стрічку з набоями калібру 7,62 мм. ЛПС у кількості 18 од.;

-снаряд калібру 30 мм.;

-набій калібру 14,5 мм.;

-4 сигнальні ракети.

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Раніше засудженого мешканця міста 1980 року народження затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

На даний час слідство встановлює джерело надходження зброї та боєприпасів.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області