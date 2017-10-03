На Рівненщині легковик нанизався на шлагбаум, є загиблі. ФОТО

У селищі Клевань 28-річний водій автомобіля «ВАЗ-2105» зіткнувся із шлагбаумом. Внаслідок ДТП загинув 31-річний пасажир легковика.

Водій ВАЗіки, житель села Новожуків, рухаючись проїзною частиною дороги від Рівненської центральної районної лікарні в напрямку вулиці Центральна в селищі Клевань, допустив зіткнення із шлагбаумом, який пробив лобове скло та пройшов через салон. Пасажир легковика, мешканець села Білів, отримав тілесні ушкодження несумісні з життям та помер у відділенні інтенсивної терапії Рівненської ЦРЛ.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області