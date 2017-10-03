View the full image На Рівненщині при загадкових обставинах зникла чорниця монастиря. ФОТО

До поліції учора, другого жовтня, о пів на десяту вечора надійшло повідомлення, що до Корецького монастиря не повернулася 33-річна черниця, Григорчук Світлана Василівна.

Черниця вранці цього ж дня приїхала у Рівне і після того, як вона вийшла близько опівдня із стоматологічної клініки на вулиці Степана Бандери, зв’язок із нею обірвався.



Усім, кому відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування Григорчук Світлани Василівни, прохання одразу зателефонувати на 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

