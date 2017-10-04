У зоні ЧАЕС поліція Київщини виловила сталкера на мотоциклі. ФОТО
У зоні ЧАЕС поліція Київщини виловила сталкера на мотоциклі. ФОТО
На територію зони відчуження 27-річний молодий чоловік приїхав на підбайку з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-перепускні пункти.
Незаконного туриста з Житомирщини виявили працівники відділу поліції зони ЧАЕС під час патрулювання в районі відселеного с. Залісся.
Поліцейські вилучили у правопорушника його мототранспорт.
Відносно громадянина складено адміністративний протокол за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує сплата штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знаряддя проникнення.
Матеріал направлено до Іванківського районного суду Київщини для прийняття рішення.
За матеріалами ВК ГУНП у Київській області