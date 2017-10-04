У зоні ЧАЕС поліція Київщини виловила сталкера на мотоциклі. ФОТО

У зоні ЧАЕС поліція Київщини виловила сталкера на мотоциклі. ФОТО

03:00 04.10.2017
  • У зоні ЧАЕС поліція Київщини виловила сталкера на мотоциклі. ФОТО
  • У зоні ЧАЕС поліція Київщини виловила сталкера на мотоциклі. ФОТО

На територію зони відчуження 27-річний молодий чоловік приїхав на підбайку з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-перепускні пункти.

Незаконного туриста з Житомирщини виявили працівники відділу поліції зони ЧАЕС під час патрулювання в районі відселеного с. Залісся.

Поліцейські вилучили у правопорушника його мототранспорт.

Відносно громадянина складено адміністративний протокол за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує сплата штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знаряддя проникнення.

Матеріал направлено до Іванківського районного суду Київщини для прийняття рішення.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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