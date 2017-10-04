На Донеччині поліцейського затримали за незаконний збут ртуті. ФОТО

Третім слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321 КК України (незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання чи збут отруйних чи сильнодіючих речовин).

Так, до правоохоронних органів області звернувся громадянин з інформацією про те, що працівник Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області має намір збути особливо небезпечну речовину – ртуть.

У ході проведення спеціоперації слідчими прокуратури Донецької області спільно зі співробітниками об’єднаного штабу Центрального управління СБУ в районі проведення АТО та Донецького управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України «на гарячому» затримано начальника конвою ізолятора тимчасового тримання Бахмутського відділу поліції, одразу після придбання у нього особливо небезпечної речовини – ртуті, вагою майже 7 кг.

При затриманні у поліцейського вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 10 000 гривень, які він отримав від продажу ртуті.

Наразі поліцейського затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування, яке проводять слідчі прокуратури, триває. Вирішується питання про оголошення підозри затриманому та обрання стосовно нього запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області