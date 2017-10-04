На Чернігівщині затримано банду грабіжників складів та крамниць. ФОТО

На Чернігівщині затримано банду грабіжників складів та крамниць. ФОТО

10:02 04.10.2017
  • На Чернігівщині затримано банду грабіжників складів та крамниць. ФОТО
  • На Чернігівщині затримано банду грабіжників складів та крамниць. ФОТО
  • На Чернігівщині затримано банду грабіжників складів та крамниць. ФОТО
  • На Чернігівщині затримано банду грабіжників складів та крамниць. ФОТО
  • На Чернігівщині затримано банду грабіжників складів та крамниць. ФОТО
  • На Чернігівщині затримано банду грабіжників складів та крамниць. ФОТО
  • На Чернігівщині затримано банду грабіжників складів та крамниць. ФОТО

У ході спецоперації поліція Чернігівщини затримала злочинну групу, яка спеціалізувалися на крадіжках з магазинів та фермерських господарств.

Зловмисники знаходилися в полі зору оперативників кримінальної поліції Чернігівщини. Коли правоохоронцям стало відомо, що злочинна група запланувала крупну крадіжку, поліція влаштувала засідку. За підтримки бійців КОРД вони провели спецоперацію.

Оперативники разом із спецпризначенцями вже були на місці, коли вночі 3 жовтня зловмисники приїхали до складу на автівці. Вони проникли у приміщення, звідки викрали каністри з імпортними фунгіцидами.

Поліція затримала підозрюваних на місці злочину.

Правоохоронці обґрунтовано підозрюють це злочинне угрупування в низці аналогічних крадіжок в області. 

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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