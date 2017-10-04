У Харкові багатий досвід не допоміг зухвалому квартирному крадію

У Харкові багатий досвід не допоміг зухвалому квартирному крадію

11:00 04.10.2017
  • У Харкові багатий досвід не допоміг зухвалому квартирному крадію
  • У Харкові багатий досвід не допоміг зухвалому квартирному крадію
  • У Харкові багатий досвід не допоміг зухвалому квартирному крадію
  • У Харкові багатий досвід не допоміг зухвалому квартирному крадію
  • У Харкові багатий досвід не допоміг зухвалому квартирному крадію
  • У Харкові багатий досвід не допоміг зухвалому квартирному крадію

З'ясувалося, що 37-річний зловмисник раніше неоднаразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та був колишнім членом злочинних груп.

До Новобаварського відділу поліції надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що невідомий шляхом пошкодження замків вхідної двері в квартирі скоїв крадіжку мобільного телефону, трьох нотбуків, планшету, золотої монети 50 євро та ювелірні вироби.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів на території Новобаварського району працівники Управління карного розшуку затримали на «гарячому» 37-річного рецидивіста, який скоїв квартирну крадіжку.
З місця події вилучені знаряддя скоєння злочину, мобільний телефон та викрадені речі.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Відносно зловмисника обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту. На теперішній час проводиться досудове розслідування та перевірка на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Привид Маріїнки: куди зникають бюджетні гроші
02.10.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як Ви ставитеся до українців, які емігрують за кордон?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.