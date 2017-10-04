На Львівщині під час тарану вантажівок загинув один із водіїв. ФОТО
На Львівщині під час тарану вантажівок загинув один із водіїв. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 04 жовтня, близько 01:00 на автодорозі Київ – Чоп у селі Козьова, Сколівського району.
Як встановили поліцейські, сталося зіткнення вантажівки з холодильною установкою BAS Trucks з фурою «МАН».
Внаслідок отриманих травм водій вантажівки з холодильником, 60-річний мешканець Івано-Франківської області, загинув на місці пригоди.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області