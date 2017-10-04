На Львівщині під час тарану вантажівок загинув один із водіїв. ФОТО

На Львівщині під час тарану вантажівок загинув один із водіїв. ФОТО

11:40 04.10.2017
  • На Львівщині під час тарану вантажівок загинув один із водіїв. ФОТО
  • На Львівщині під час тарану вантажівок загинув один із водіїв. ФОТО
  • На Львівщині під час тарану вантажівок загинув один із водіїв. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 04 жовтня, близько 01:00 на автодорозі Київ – Чоп у селі Козьова, Сколівського району.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення вантажівки з холодильною установкою BAS Trucks з фурою «МАН».

Внаслідок отриманих травм водій вантажівки з холодильником, 60-річний мешканець Івано-Франківської області, загинув на місці пригоди.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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