СБУ затримала експерта одеського криміналістичного центру МВС. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі керівника одного з структурних підрозділів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Правоохоронці отримали інформацію, що завідувач одного з секторів відділу та оціночної діяльності одеського криміналістичного центру систематично вимагав гроші від місцевих мешканців. Чиновник за «винагороду» прискорював проведення експертних досліджень та занижував собівартість майна, що призводило до зниження податкових надходжень до держбюджету від операцій з нерухомістю. Розцінки зловмисника «стартували» від тисячі доларів США.

Співробітники СБ України задокументували, що посадовець вимагав від власника майна тисячу американських доларів за заниження втричі собівартості приватного будинку під час проведення експертизи.

Оперативники спецслужби затримали експерта поблизу адмінбудівлі центру під час отримання другої половини хабара за зроблену зі «знижкою» експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

