У Львові молодик викрав автомобіль у батька та втрапив на ньому у ДТП. ФОТО

У Львові молодик викрав автомобіль у батька та втрапив на ньому у ДТП. ФОТО

13:40 04.10.2017
  • У Львові молодик викрав автомобіль у батька та втрапив на ньому у ДТП. ФОТО
  • У Львові молодик викрав автомобіль у батька та втрапив на ньому у ДТП. ФОТО
  • У Львові молодик викрав автомобіль у батька та втрапив на ньому у ДТП. ФОТО
  • У Львові молодик викрав автомобіль у батька та втрапив на ньому у ДТП. ФОТО

Сьогодні під ранок патрульні приїхали на виклик щодо ДТП, яка сталась на вулиці Городоцькій.

Виявилося, що водій автомобіля Chevrolet Aveo не впорався з керуванням і зніс металеву огорожу, дорожні знаки, смітник і врізався у клумби встановлені готелем. 19-річний юнак перебував з ознаками алкогольного сп‘яніння.

Водійське посвідчення він отримав 1 липня цього року і з того часу вже притягався за порушення вимог знаку.

В присутності свідків він відмовився проходити огляд на стан сп‘яніння на місці, не захотів і в медичному закладі. Мотивував це тим, що «боїться уколів». Медики надали висновки, що водій перебуває у стані аклогольного сп‘яніння.

На нього склали два протоколи: за скоєну ДТП та керування автомобілем у нетверезому стані. Хлопець розповів, що взяв автомобіль у батька, який працює таксистом, без дозволу.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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