На Миколавїщині у ДТП поранені четверо людей, знадобилась допомога пожежних. ФОТО

На Миколавїщині у ДТП поранені четверо людей, знадобилась допомога пожежних. ФОТО

21:30 04.10.2017
  • На Миколавїщині у ДТП поранені четверо людей, знадобилась допомога пожежних. ФОТО
  • На Миколавїщині у ДТП поранені четверо людей, знадобилась допомога пожежних. ФОТО

О 20:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на трасі Т-15-05 біля м. Снігурівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Daewoo Lanos та Daewoo Nexia.

По прибуттю на місце пожежно-рятувального відділення 24 Державної пожежно-рятувальної частини з’ясовано, що в результаті лобового зіткнення автівок постраждали 4 особи.

Один пасажир опинилась заблокованою понівеченими елементами автівки. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували жінку 1979 р.н. та передали її лікарям.

Усі постраждалі госпіталізовані до Снігурівської центральної районної лікарні.  

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області

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