Смертельна ДТП на Луганщині: один загиблий та четверо поранених. ФОТО

Смертельна ДТП на Луганщині: один загиблий та четверо поранених. ФОТО

14:22 04.10.2017
  • Смертельна ДТП на Луганщині: один загиблий та четверо поранених. ФОТО
  • Смертельна ДТП на Луганщині: один загиблий та четверо поранених. ФОТО
  • Смертельна ДТП на Луганщині: один загиблий та четверо поранених. ФОТО
  • Смертельна ДТП на Луганщині: один загиблий та четверо поранених. ФОТО
  • Смертельна ДТП на Луганщині: один загиблий та четверо поранених. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками сталася напередодні приблизно о 21:00, на автодорозі Р-66, між містом Сватове та селищем Гончарівка Сватівського району.

За попередніми даними, 42-річний водій автомобіля «ВАЗ 2105», місцевий мешканець, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «CHERY TIGGO», під керуванням 23-річного сватівчанина, після чого «ВАЗ» здійснив перекидання.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «ВАЗ» загинув на місці пригоди. Також водій та троє пасажирів автомобілю «CHERY» (двоє чоловіків 41 й 56 років, 20-річна дівчина) отримали тілесні ушкодження у вигляді чисельних травм, рваних ран, забоїв голови, з якими госпіталізовані до місцевої лікарні.

Матеріали за даним фактом ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини та причини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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