На Харківщині у позашляховик влучили з гранатомету, водій вижив. ФОТО

До Вовчанського відділу поліції надійшло повідомлення від жінки, що близько 00:25 вона почула звук, схожий на постріл

Під перевірки інформації було встановлено, що в місті Вовчанську на узбіччі в напрямку руху з села Вовчанські Хутори до центру міста виявлено пошкоджений термічною дією вогню автомобіль «TOYOTA FJ CRUISER».



Досудовим розслідуванням встановлено, що 35-річний водій рухався вулицею до міста Вовчанська. Біля перехрестя пролунав вибух, яким пошкодило задню частину автомобіля, після чого водій зупинив автомобіль та залишив місце події. На узбіччі експерти виявили фрагменти пускового пристрою гранатомету.



Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

