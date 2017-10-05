На Харківщині у позашляховик влучили з гранатомету, водій вижив. ФОТО

На Харківщині у позашляховик влучили з гранатомету, водій вижив. ФОТО

07:00 05.10.2017
  • На Харківщині у позашляховик влучили з гранатомету, водій вижив. ФОТО
  • На Харківщині у позашляховик влучили з гранатомету, водій вижив. ФОТО
  • На Харківщині у позашляховик влучили з гранатомету, водій вижив. ФОТО
  • На Харківщині у позашляховик влучили з гранатомету, водій вижив. ФОТО
  • На Харківщині у позашляховик влучили з гранатомету, водій вижив. ФОТО
  • На Харківщині у позашляховик влучили з гранатомету, водій вижив. ФОТО
  • На Харківщині у позашляховик влучили з гранатомету, водій вижив. ФОТО
  • На Харківщині у позашляховик влучили з гранатомету, водій вижив. ФОТО
  • На Харківщині у позашляховик влучили з гранатомету, водій вижив. ФОТО

До Вовчанського відділу поліції надійшло повідомлення від жінки, що близько 00:25 вона почула звук, схожий на постріл

Під перевірки інформації було встановлено, що в місті Вовчанську на узбіччі в напрямку руху з села Вовчанські Хутори до центру міста виявлено пошкоджений термічною дією вогню автомобіль «TOYOTA FJ CRUISER».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 35-річний водій рухався вулицею до міста Вовчанська. Біля перехрестя пролунав вибух, яким пошкодило задню частину автомобіля, після чого водій зупинив автомобіль та залишив місце події. На узбіччі експерти виявили фрагменти пускового пристрою гранатомету.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Привид Маріїнки: куди зникають бюджетні гроші
02.10.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як Ви ставитеся до українців, які емігрують за кордон?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.