На Житомирщині матір та син створили дитячу порностудію. ФОТО

Працівники Головного управління Нацполіції в Житомирській області офіційно оголосили двом особам про підозру у торгівлі людьми або іншій незаконній угоді щодо людини та виготовленні і збуті порнографії. Мати й син організували студію, в якій фотографували малолітніх дівчат, чиї світлини згодом продавали через Інтернет-мережу. Нині обом загрожує від 8 до 15 років ув’язнення.

За інформацією оперативників відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП області, діяльність сімейного дуету тривала упродовж року в одному з районів області.

Їх клієнтами ставали дівчатка віком 12-13 років із багатодітних та кризових родин.

Як правило, 55-річна жінка підшукували привабливих зовні, але незаможно одягнених дітей і пропонувала підзаробити, користуючись їх уразливим станом та недосвідченістю. Фото робив її 35-річний син у зйомному помешканні, спеціально обладнаному під студію.



- Наразі у нас є відомості про десятьох дітей, які потрапили у тенета цього дуету, однак ми маємо підстави вважати, що жертв було набагато більше, - прокоментував заступник начальника ГУНП в Житомирській області Сергій Крупєй.

Відтак поліцейські звертаються до громадян: у разі наявності відомостей щодо дітей, які могли постраждати від вказаних осіб, просимо повідомити за номерами телефонів: 097-699-99-59, 097-962-64-59, 097-378-05-07. Конфіденційність та безпеку дітей гарантуємо.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваним, які є жителями столиці, міри запобіжного заходу. Їх діяння кваліфіковано статтями 149 ч.3 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) та 301 ч.4 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області