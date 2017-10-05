У Запоріжжі працівник СТО на "позиченому" авто втрапив у ДТП. ФОТО

Сьогодні вночі, під час пішого патрулювання патрульні почули характерний звук схожий на зіткнення автомобілів на вулиці Чарівній.

На місці зіткнення інспектори виявили ВАЗ 21124 водій якого порушив ПДР та скоїв наїзд на припаркований автомобіль ЗАЗ, після чого продовжив рух та здійснив наїзд на припаркований автомобіль Daewoo Lanos.

При цьому розтрощив припарковані автомобілі вщент. Патрульні одразу звернули увагу на те, що транспортний засіб знаходиться в малярному скотчі. Екіпаж висунув припущення, що скоріше за все автівка знаходилась на ремонті.

Через чергову частину вдалось знайти власника транспорту та повідомити його про подію. Він одразу приїхав на місце ДТП та повідомив, що автомобіль належить йому. Свій транспортний засіб він залишив на ремонті в Заводському районі і право керування нікому не надавав.

Під час спілкування з водієм який вчинив ДТП патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірку чоловік проходив на місці події в присутності двох свідків результат позитивний - 1.42% проміле алкоголю в крові.

На громадянина патрульні склали протокол за ст.124 КУпАП (вчинення ДТП) та ст.130 КУпАП (керування в стані алкогольного сп'яніння).

На місце викликали слідчо-оперативну групу Заводського відділку поліції для з'ясування подальших обставин.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя