У Харкові молодик викинувся з вікна на останньому поверсі гуртожитку

У Харкові молодик викинувся з вікна на останньому поверсі гуртожитку

10:31 05.10.2017
  • У Харкові молодик викинувся з вікна на останньому поверсі гуртожитку
  • У Харкові молодик викинувся з вікна на останньому поверсі гуртожитку

У Харкові біля будинку виявлено тіло хлопця.

За попередніми даними, він покінчив життя самогубством.

О 6:20 до Шевченківського відділу поліції в місті Харкові надійшло повідомлення про те, що біля будинку на провулку Отакара Яроша виявлено тіло людини.

Особа загиблого встановлена. Ним виявився 21-річний хлопець.

За попередніми даними, він покінчив життя самогубством, вистрибнувши з 5–го поверху.

Обставини встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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