У Харкові молодик викинувся з вікна на останньому поверсі гуртожитку

У Харкові біля будинку виявлено тіло хлопця.

За попередніми даними, він покінчив життя самогубством.

О 6:20 до Шевченківського відділу поліції в місті Харкові надійшло повідомлення про те, що біля будинку на провулку Отакара Яроша виявлено тіло людини.

Особа загиблого встановлена. Ним виявився 21-річний хлопець.

За попередніми даними, він покінчив життя самогубством, вистрибнувши з 5–го поверху.



Обставини встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

