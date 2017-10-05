У Харкові молодик викинувся з вікна на останньому поверсі гуртожитку
У Харкові молодик викинувся з вікна на останньому поверсі гуртожитку
У Харкові біля будинку виявлено тіло хлопця.
За попередніми даними, він покінчив життя самогубством.
О 6:20 до Шевченківського відділу поліції в місті Харкові надійшло повідомлення про те, що біля будинку на провулку Отакара Яроша виявлено тіло людини.
Особа загиблого встановлена. Ним виявився 21-річний хлопець.
За попередніми даними, він покінчив життя самогубством, вистрибнувши з 5–го поверху.
Обставини встановлюються.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області