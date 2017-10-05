Після ДТП у Мелітополі один із водіїв потрапив до реанімації. ФОТО
Після ДТП у Мелітополі один із водіїв потрапив до реанімації. ФОТО
У Мелітополі сталася дорожньо-транспортна пригода.
На перехресті вулиці Білякова та проспекту Б. Хмельницького зіштовхнулися вантажівка «ДАФ» під керуванням 62-річного водія та автомобіль «ВАЗ».
У результаті ДТП постраждав 33-річний водій останнього транспортного засобу.
«Швидкою» потерпілого доставили до міської лікарні.
На сьогодні він знаходиться в реанімаційному відділенні в тяжкому стані.
Причини та обставини аварії встановлюються.
За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області