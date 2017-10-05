Після ДТП у Мелітополі один із водіїв потрапив до реанімації. ФОТО

Після ДТП у Мелітополі один із водіїв потрапив до реанімації. ФОТО

13:42 05.10.2017
  • Після ДТП у Мелітополі один із водіїв потрапив до реанімації. ФОТО
  • Після ДТП у Мелітополі один із водіїв потрапив до реанімації. ФОТО

У Мелітополі сталася дорожньо-транспортна пригода.

На перехресті вулиці Білякова та проспекту Б. Хмельницького зіштовхнулися вантажівка «ДАФ» під керуванням 62-річного водія та автомобіль «ВАЗ».

У результаті ДТП постраждав 33-річний водій останнього транспортного засобу.

«Швидкою» потерпілого доставили до міської лікарні.

На сьогодні він знаходиться в реанімаційному відділенні в тяжкому стані.

Причини та обставини аварії встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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