Після ДТП у Мелітополі один із водіїв потрапив до реанімації. ФОТО

У Мелітополі сталася дорожньо-транспортна пригода.

На перехресті вулиці Білякова та проспекту Б. Хмельницького зіштовхнулися вантажівка «ДАФ» під керуванням 62-річного водія та автомобіль «ВАЗ».

У результаті ДТП постраждав 33-річний водій останнього транспортного засобу.

«Швидкою» потерпілого доставили до міської лікарні.

На сьогодні він знаходиться в реанімаційному відділенні в тяжкому стані.

Причини та обставини аварії встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області