На Вінниччині жінка, пропускаючи електричку, потрапила під маневровий вагон

На Вінниччині жінка, пропускаючи електричку, потрапила під маневровий вагон

15:22 05.10.2017
  • На Вінниччині жінка, пропускаючи електричку, потрапила під маневровий вагон
  • На Вінниччині жінка, пропускаючи електричку, потрапила під маневровий вагон
  • На Вінниччині жінка, пропускаючи електричку, потрапила під маневровий вагон
  • На Вінниччині жінка, пропускаючи електричку, потрапила під маневровий вагон

05 жовтня у м. Козятині на переході через залізничні колії маневровий вагон смертельно травмував 54-річну місцеву жительку. 

До поліції надійшло повідомлення від робітників залізниці, що близько 06:30 неподалік вокзалу в м. Козятин маневровий вагон смертельно травмував жінку.

Попередньо встановлено, що потерпіла, переходячи колії, відступила назад, щоб пропустити електропотяг. В цей час позаду неї з пагорба котився маневровий вагон, який її смертельно травмував. Від отриманих ушкоджень жінка померла на місці події.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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