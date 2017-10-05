На Вінниччині жінка, пропускаючи електричку, потрапила під маневровий вагон

05 жовтня у м. Козятині на переході через залізничні колії маневровий вагон смертельно травмував 54-річну місцеву жительку.

До поліції надійшло повідомлення від робітників залізниці, що близько 06:30 неподалік вокзалу в м. Козятин маневровий вагон смертельно травмував жінку.

Попередньо встановлено, що потерпіла, переходячи колії, відступила назад, щоб пропустити електропотяг. В цей час позаду неї з пагорба котився маневровий вагон, який її смертельно травмував. Від отриманих ушкоджень жінка померла на місці події.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області