На Луганщині затримано злочинця, який тяжко поранив поліцейського. ФОТО

За лічені години у ході проведення спеціального плану по затриманню злочинця, співробітниками поліції було встановлено місцезнаходження і здійснено затримання чоловіка, який тяжко поранив дільничного офіцера Сєвєродонецького відділу поліції і втік з місця події.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 9 років до довічного ув’язнення.

4 жовтня, о 17.09 до чергової частини Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від дільничного офіцера поліції про те, що приблизно о 17 годині поблизу ЗОШ №15 м. Сєвєродонецька при спробі перевірити документи у чоловіка, зовні схожого на громадянина, який перебуває у розшуку, останній наніс йому декілька ударів ножем в живіт та стегно, після чого втік з місця події.

Негайно начальником ГУНП був введений в дію план «Сірена». По тривозі був піднятий весь особовий склад Головного управління Національної поліції в Луганській області та Сєвєродонецького відділу поліції, бійці підрозділу «КОРД» та спецпризначенці. Були орієнтовані наряди Управління патрульної поліції в м. Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному та особовий склад, що несе службу на блокпостах області.

Протягом години співробітниками поліції було встановлено місцезнаходження і здійснено затримання підозрюваного. Це неодноразово судимий 29-річний громадянин Грузії, який перебував у розшуку за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків (ст. 309 КК України).

За цим фактом під процесуальним керівництвом керівника Сєвєродонецької місцевої прокуратури розпочате кримінальне провадження, передбачене ст. 348 КК України «Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця». Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 КПК України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до довічного ув’язнення.

23-річний дільничний офіцер поліції, який з 2013 року проходить службу в органах внутрішніх справ, має дружину та маленьку дитину, був прооперований кваліфікованими медиками Сєвєродонецької міської лікарні. На даний час офіцер перебуває у реанімації. За словами лікарів його стан стабільний, середньої тяжкості, життю загрози не має.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області