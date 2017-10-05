У центрі Києва вандал розтрощив монумент Героям Небесної Сотні. ФОТО

Зловмисник потрощив у центрі Києва плити пам’ятнику. Завдяки оперативному реагуванню правопорушника затримали. Ним виявився чоловік 1974 року народження, який приїхав до Києва.

Інформація про пошкодження меморіалу героїв Небесної сотні надійшла на спецлінію 102 близько 11:20. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців зловмисника затримали. Зараз його доставили до територіального управління поліції, де з ним спілкуються слідчі.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві