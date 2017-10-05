У Херсоні молоде подружжя торгувало дизайнерськими наркотиками. ФОТО

У Херсоні працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Херсонській області під процесуальним керівництвом Херсонської місцевої прокуратури задокументували злочинну діяльність 24-річного чоловіка та його 19-річної дружини.

Подружжя налагодили канал постачання та розповсюдження особливо небезпечної психотропної речовини PVP на території обласного центру. Сума вилучених наркотиків складає 270 тисяч гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейським стало відомо, що 24-річний херсонець та його дружина займаються збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP, яка за своїми властивостями схожа на амфетамін. Оперативники з’ясували, що підозрювані збували наркотики шляхом закладок.

Як розповів начальник управління протидії наркозлочинності обласного главку поліції Андрій Денисьєв, оперативники встановили, що голова подружжя приймав закази через окрему сторінку в одному з Інтернет-месенджерів, а рекламував її за допомогою розмальовування стін будівель і споруд обласного центру. Разом із дружиною вони вдома фасували «товар» та розвозили в обумовлені місця на власному автомобілі. Зловмисників затримали під час чергової спроби збути наркотики.

Під час санкціонованого обшуку в їх домоволодінні поліцейські вилучили 380 грам особливо небезпечної психотропної речовини PVP, ваги та ноутбук. За приблизними підрахунками, сума вилучених наркотиків складає понад 270 тисяч гривень.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області