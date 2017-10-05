На Вінниччині під час ДТП дістав поранення водій мотоцикла. ФОТО

На Вінниччині під час ДТП дістав поранення водій мотоцикла. ФОТО

21:30 05.10.2017
  • На Вінниччині під час ДТП дістав поранення водій мотоцикла. ФОТО
  • На Вінниччині під час ДТП дістав поранення водій мотоцикла. ФОТО
  • На Вінниччині під час ДТП дістав поранення водій мотоцикла. ФОТО
  • На Вінниччині під час ДТП дістав поранення водій мотоцикла. ФОТО
  • На Вінниччині під час ДТП дістав поранення водій мотоцикла. ФОТО
  • На Вінниччині під час ДТП дістав поранення водій мотоцикла. ФОТО

У смт. Браїлів нетверезий водій мотоцикла «ИЖ-Планета 3» в’їхав у припаркований на узбіччі автомобіль «Фіат Добло».

В результаті дорожньо-транспорної пригоди чоловік з тілесними ушкодженнями госпіталізований до лікарні.

Автопригода сталась на вулиці Київській близько 14:30 години.

Попередньо встановлено, що 54-річний житель Браїлова, рухаючись на мотоциклі «ИЖ-Планета 3», не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем «Фіат Добло».

Внаслідок зіткнення чоловік отримав тілесні ушкодження та в стані алкогольного сп’яніння був госпіталізований в неврологічне відділення Жмеринської лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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