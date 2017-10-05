На Вінниччині під час ДТП дістав поранення водій мотоцикла. ФОТО
На Вінниччині під час ДТП дістав поранення водій мотоцикла. ФОТО
У смт. Браїлів нетверезий водій мотоцикла «ИЖ-Планета 3» в’їхав у припаркований на узбіччі автомобіль «Фіат Добло».
В результаті дорожньо-транспорної пригоди чоловік з тілесними ушкодженнями госпіталізований до лікарні.
Автопригода сталась на вулиці Київській близько 14:30 години.
Попередньо встановлено, що 54-річний житель Браїлова, рухаючись на мотоциклі «ИЖ-Планета 3», не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем «Фіат Добло».
Внаслідок зіткнення чоловік отримав тілесні ушкодження та в стані алкогольного сп’яніння був госпіталізований в неврологічне відділення Жмеринської лікарні.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області