На Харківщині росіянин більше не водитиме нелегалів через кордон. ФОТО

На Харківщині росіянин більше не водитиме нелегалів через кордон. ФОТО

01:01 06.10.2017
  • На Харківщині росіянин більше не водитиме нелегалів через кордон. ФОТО
  • На Харківщині росіянин більше не водитиме нелегалів через кордон. ФОТО
  • На Харківщині росіянин більше не водитиме нелегалів через кордон. ФОТО

Співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Харківській області спільно з оперативно-розшуковим відділом оперативно-розшукового управління східно-регіонального управління у взаємодії з прикордонним нарядом прикордонного патруля на відстані 20 метрів від лінії державного кордону України були виявлені п’ять осіб.

58-річний громадянин Російської Федерації, мешканець міста Бєлгорода, незаконно переправив чотирьох громадян В’єтнаму, віком від 21 до 41 років, пішки через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску з метою транзиту через територію України до держав Євросоюзу.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинений щодо кількох осіб) Кримінального кодексу України.

- Стосовно громадянина Росії обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час він перебуває у харківській установі виконання покарань №27, - розповів слідчий СУ ГУНП в Харківській області Антон Темник. - Відносно громадян В’єтнаму вирішується питання щодо депортації до країни громадянства.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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