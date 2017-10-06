У Хмельницькому п’яний скутерист намагався втекти від поліцейських. ФОТО

Близько 15-ї години, водій 1983 року народження керуючи транспортним засобом (скутер) Forward без номерних знаків виїхав на регульоване перехрестя вулиць Кам’янецька та Проскурівського Підпілля.

Проїхавши на заборонний сигнал світлофора чоловік скоїв зіткнення з автобусом Богдан, який рухався на вулиці Камянецька та зник з місця події.

Патрульні отримавши орієнтування на імовірного правопорушника, невдовзі помітили схожий транспортний засіб та надали вимогу водію про зупинку.



Водій скутера на дану вимогу не реагував та продовжував рух, поліціянти використавши усі можливі методи зупинки, затримали чоловіка на вулиці Лізи Чайкіної. Підійшовши до чоловіка, патрульні помітили, що останній керував скутером із явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння у встановленому законом порядку водій відмовився у присутності двох свідків. Патрульні склали на водія адміністративні матеріали.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

