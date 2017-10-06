Під час ДТП на Тернопільщині перекинувся бус, є загиблі та поранені

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася на Тернопільщині.

На об'їзній дорозі смт. Козова, а саме Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, перекинувся автомобіль марки Renault Trafic.



При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій буса під час обгону не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, а після цього транспорт знесло на ліве узбіччя, де бус злетів в кювет та перекинувся.

В результаті автопригоди водій загинув на місці події. Жительку Козови, 1984 року народження, з травматичним шоком та в церебральній комі госпіталізували до реанімаційного відділення. У неї відкрита черепно-мозкова травма та перелом основи черепа.

Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області