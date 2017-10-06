Під час ДТП на Тернопільщині перекинувся бус, є загиблі та поранені

Під час ДТП на Тернопільщині перекинувся бус, є загиблі та поранені

12:40 06.10.2017
  • Під час ДТП на Тернопільщині перекинувся бус, є загиблі та поранені
  • Під час ДТП на Тернопільщині перекинувся бус, є загиблі та поранені

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася на Тернопільщині.

На об'їзній дорозі смт. Козова, а саме Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, перекинувся автомобіль марки Renault Trafic.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій буса під час обгону не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, а після цього транспорт знесло на ліве узбіччя, де бус злетів в кювет та перекинувся.

В результаті автопригоди водій загинув на місці події. Жительку Козови, 1984 року народження, з травматичним шоком та в церебральній комі госпіталізували до реанімаційного відділення. У неї відкрита черепно-мозкова травма та перелом основи черепа.

Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Привид Маріїнки: куди зникають бюджетні гроші
02.10.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви ініціативу СБУ, яка пропонує сепаратистам розкаятися і перейти на бік України?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.