У Новій Каховці наркоплантацію доглядав озброєний охоронець. ФОТО

У Новій Каховці наркоплантацію доглядав озброєний охоронець. ФОТО

13:00 06.10.2017
  • У Новій Каховці наркоплантацію доглядав озброєний охоронець. ФОТО
  • У Новій Каховці наркоплантацію доглядав озброєний охоронець. ФОТО
  • У Новій Каховці наркоплантацію доглядав озброєний охоронець. ФОТО
  • У Новій Каховці наркоплантацію доглядав озброєний охоронець. ФОТО

У місті Нова Каховка в районі очисних споруд працівники поліції виявили 108 кущів конопель зі слідами догляду, навколо знаходилися ємності з водою для їх поливу.

Насадження охороняв 42-річний місцевий житель.

В руках він тримав обріз мисливської рушниці для захисту наркорослин від бажаючих їх скосити. 

Наркоаграрій виявився неодноразово судимим за розбій, незаконне зберігання наркотиків та незаконне поводження зі зброєю, звільнився на початку весни цього року.

Працівники Новокаховського відділу поліції встановили, що чоловік цілодобово охороняв наркорослини, поруч завжди тримав обріз. Він ночував під відкритим небом, спальне місце облаштував зі старої ковдри.

- Під час ретельного огляду території поліцейські виявили 1,5 кілограми висушених конопель. Є усі підстави вважати, що чоловік вирощував коноплі з метою збуту. Тож наразі ми встановлюємо клієнтську мережу раніше судимого, - повідомив заступник начальника Новокаховського відділу поліції Андрій Ювченко.

Кущі конопель та обріз мисливської рушниці вилучено, усе направлено на дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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