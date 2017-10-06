У Львові патрульні врятували збитого автомобілем песика. ФОТО

Близько 06 години ранку патрульні їхали вулицею Кульпарківською і побачили невідомий предмет посеред дороги.

Коли інспектори підійшли, то зрозуміли, що це собака породи йоркширський тер‘єр. Невідомий автомобіль збив тварину і залишив помирати. З вигляду собака був мертвий.

Патрульні вирішили забрати його з проїзної частини і відчули серцебиття. Не гаючи часу екіпаж завіз чотирилапого у ветеринарну клініку на вулиці Князя Святослава і оплатив з власної кишені лікування.



«Шкода собачки... В мене і в напарника є собаки - ми не змогли його залишити у траві помирати. І грошей на лікування не шкода було віддати. Якщо він виживе і власник не знайдеться, то я або напарник заберемо його собі, а якщо помре, то поховаємо у лісі. Дивує людська байдужість.», - розповідає інспектор 3 батальйону патрульної поліції Pavlo Dudnyk.



Медики роблять усе можливе аби врятувати собаку. Зараз він під‘єднаний до апарату, отримує медикаменти через крапельницю, йому дали препарати від кровотечі та набряку мозку. Лікар зазначила, що пес вже був в агонії коли його привезли патрульні, однак його серце сильне і він з усіх сил чіпляється за життя. Як медики так і патрульні не втрачають надії і рятують кошлатого.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

