На Житомирщині нелюд забив жінку на смерть та ліг спати. ФОТО

До Бердичівського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення в одній із квартир тіла 39-річної місцевої жительки з явними ознаками насильницької смерті. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

– На тілі загиблої були виявлені численні тілесні ушкодження. Судово-медична експертиза підтвердила, що вони і призвели до смерті жінки. Про потерпілу також відомо, що вона раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за хуліганство та вела антигромадський спосіб життя, - розповіла начальник Бердичівського відділу поліції Ольга Зінченко.

З’ясовуючи обставини смерті жінки, поліцейські відтворили події попереднього вечора та ночі, що стала для загиблої фатальною. Виявилося, що напередодні господиня за місцем свого проживання чаркувала разом із співмешканцем. Нічне застілля врешті призвело до побутового конфлікту.



А відтак як аргументи у суперечці чоловік застосував кулаки. Побивши жінку до смерті, нетверезий співмешканець ліг спати, а заплямовані речі викинув неподалік будинку.



30-річного раніше судимого за крадіжки винуватця поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ кримінального провадження.

За чинним законодавством за тяжкий злочин чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області