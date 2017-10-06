На Закарпатті бус із дітьми вилетів у кювет, є поранені. ФОТО
На Закарпатті бус із дітьми вилетів у кювет, є поранені. ФОТО
До поліції надійшло повідомлення про аварію у селі Котельниця, що на Воловеччині. Водій авто «Nissan Primastar» не впорався з керуванням і з‘їхав з дороги у кювет. У автомобілі на момент аварії перебували 10 пасажирів, семеро з яких – діти.
Слідчо-оперативна група, що прибула на місце аварії встановила, що 32-річний мешканець села Калини, рухаючись зі Львова до Тячева, через негоду, втратив контроль над авто та з‘їхав з дороги у кювет. У результаті дорожньо-транспортної пригоди, п‘ятеро дітей отримали тілесні ушкодження та доставлені до Воловецької центральної лікарні.
За фактом аварії правоохоронці розпочали слідство.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області