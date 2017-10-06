На Закарпатті бус із дітьми вилетів у кювет, є поранені. ФОТО

На Закарпатті бус із дітьми вилетів у кювет, є поранені. ФОТО

16:00 06.10.2017
  • На Закарпатті бус із дітьми вилетів у кювет, є поранені. ФОТО
  • На Закарпатті бус із дітьми вилетів у кювет, є поранені. ФОТО

До поліції надійшло повідомлення про аварію у селі Котельниця, що на Воловеччині. Водій авто «Nissan Primastar» не впорався з керуванням і з‘їхав з дороги у кювет. У автомобілі на момент аварії перебували 10 пасажирів, семеро з яких – діти.

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце аварії встановила, що 32-річний мешканець села Калини, рухаючись зі Львова до Тячева, через негоду, втратив контроль над авто та з‘їхав з дороги у кювет. У результаті дорожньо-транспортної пригоди, п‘ятеро дітей отримали тілесні ушкодження та доставлені до Воловецької центральної лікарні.

За фактом аварії правоохоронці розпочали слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Привид Маріїнки: куди зникають бюджетні гроші
02.10.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.