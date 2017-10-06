На Луганщині маленький хлопчик вискочив на дорогу просто під колеса авто. ФОТО

Близько 18 години на пр. Хіміків м. Сєвєродонецьк 21-річний водій автомобіля «DAEWOO Lanos» скоїв наїзд на 8-річного хлопчика, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.

На місці події правоохоронці встановили, що водій транспортного засобу рухався по пр. Хіміків в сторону шосе Будівельників. У цей час, в районі автовокзалу, учень 3 класу, порушуючи правила дорожнього руху, переходив проїжджу частину попереду тролейбуса, в результаті чого був збитий автівкою.

Внаслідок ДТП, за попереднім діагнозом медиків, хлопець отримав тілесні ушкодження у вигляді «підшкірної гематоми скронево тім’яної області». Дитині було надано медичну допомогу без госпіталізації.

По даному факту розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

У водія взято кров для проведення дослідження. Транспортний засіб вилучено для проведення додаткового огляду.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області