На Харківщині рятувальники деблокували чоловіка з розбитої машини. ФОТО

На Харківщині рятувальники деблокували чоловіка з розбитої машини. ФОТО

22:00 06.10.2017
  • На Харківщині рятувальники деблокували чоловіка з розбитої машини. ФОТО
  • На Харківщині рятувальники деблокували чоловіка з розбитої машини. ФОТО
  • На Харківщині рятувальники деблокували чоловіка з розбитої машини. ФОТО

О 19:25 на 444 кілометрі траси «Київ-Харків-Довжанський», що у Валківському районі Харківської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків: ВАЗ 2109 та УАЗ.

Унаслідок зіткнення даних авто водій ВАЗу опинився затиснутий між кермом та сидінням. Бокові двері деформувались і їх неможливо було відчинити. Водій отримав чисельні перелами та забої, але був при тямі і прохав на допомогу.

На місце пригоди прибули співробітники 59-ї частини ДСНС на аварійно рятувальному автомобілі. За допомогою спеціального гідравлічного інструменту рятувальники деблокували постраждалого та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Наразі він перебуває у Валківській Центральній районній лікарні.

Також рятувальники провели роботи з відключення акумуляторної батареї та перекриття газового балону, аби запобігти виникненню пожежі чи вибуху.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області

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