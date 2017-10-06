На Житомирщині поліцейські врятували жінку, яка впала у криницю. ФОТО

Вночі до поліцейських на одній з вулиць селища звернулась жінка із проханням допомогти витягти з криниці людину, чиї крики вона випадково почула. Інспектори кинулись рятувати потерпілу з крижаної води.

Крики про допомогу у нічній тиші розчула жителька селища, яка поверталася додому, і пішла просто на них. За кілька будинків жінка побачила криницю, з якої і лунав голос людини. Спочатку спробувала самотужки допомогти нещасній, яка опинилася на дні колодязя, але не змогла і побігла на дорогу, щоб покликати ще когось.



Саме у цей час неподалік проїздив екіпаж поліцейських, які патрулювали селище у складі групи швидкого реагування.

- Коли ми дізнались, що трапилось, відразу кинулись до криниці. Там у воді стояла людина, було видно лише голову, і відчувалось, що вона вже добряче змерзла, - розповідає сержант поліції Максим Корнійчук.

Інспектори повідомили про подію черговому відділення поліції та рятувальникам і медикам. Проте не стали гаяти час, зняли короб, аби зручніше було доставити жінку. Зуміли її переконати обв’язатись тросом, що був у криниці, і довіритись їм. Таким чином поволі і обережно вдалося витягти потерпілу з крижаної води.



- Вона пробула у ній не менше 40 хвилин, як ми потім дізнались, - доповнює лейтенант поліції Сергій Ільченко. – А температура повітря опустилась до 3-4 градусів тепла.

Уже згодом з’ясувалось, що жінка живе у цьому ж подвір’ї і вийшла увечері набрати з криниці води. У темряві послизнулась та впала. В її будинку залишались малолітній син та старенька матір, які просто не чули крики про допомогу, та й не змогли б самостійно врятувати жінку.

Того вечора її оглянули медики та надали необхідну допомогу. Нині потерпіла уже вдома і почувається добре, а за свій порятунок щиро дякує поліцейським.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області