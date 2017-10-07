На Харківщині затримано чоловіка, який порізав двох молодиків. ФОТО

На Харківщині затримано чоловіка, який порізав двох молодиків. ФОТО

12:00 07.10.2017
  • На Харківщині затримано чоловіка, який порізав двох молодиків
  • На Харківщині затримано чоловіка, який порізав двох молодиків
  • На Харківщині затримано чоловіка, який порізав двох молодиків

У скоєнні злочину працівники кримінальної поліції Краснокутського відділення поліції викрили 49-річного жителя села Олексіївк

До Валківської лікарні з ножовими пораненнями звернулись 20-річний мешканець смт. Коломак та 30-річний мешканець села Олексіївка.

Зі слів постраждалих, травми вони отримали біля місцевого клубу від невідомого.
В ході проведення оперативно-розшукових дій правоохоронці встановили, що між 49-річним чоловіком та двома молодиками біля клубу раптово виникла суперечка.

В результаті зловмисник наніс двом хлопцям ножові поранення.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Речові докази вилучені.

Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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